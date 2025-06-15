Kırklareli'nde Yerli Tohum Çalışmaları Devam Ediyor

Kırklareli'nde deneme alanlarına ekilen yerli arpa, Macar fiğ ve buğday çeşitlerinin gelişimi takip ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde oluşturulan deneme alanlarında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar kapsamında Yoğuntaş köyündeki "Ekim", "Ocak", "Orak" ve "Poyraz" arpa çeşitleri, Paşayeri köyündeki yem bitkileri "Alperen" ve "Kristal", Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyündeki "Saban", "Toprak", "Albaşak" ve "Damla" cinsi buğdayların gelişimi gözlemlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yerli ve milli tohumlara önem verdiklerini söyledi.

Yürütülen çalışmalarla bölge yapısına en uygun, verimi ve kalitesi yüksek hububat çeşitlerinin belirlenmesinin hedeflendiğini vurgulayan Karaca, deneme alanlarında yapılan fenolojik gözlemlerin hasat sonrasında üreticilerle paylaşılacağını ifade etti.

Karaca, "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganıyla yürütülen çalışmalarda, çiftçilere rehberlik edilmesinin amaçlandığını kaydetti.