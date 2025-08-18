Kırklareli'nde Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları Toplantısı Yapıldı
Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında yapılan toplantıda, okulların fiziki durumları ve eğitim yılına dair planlamalar ele alındı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında, müdürlük konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim dönemine dair planlamalar görüşüldü.
Eğitsel ve sosyal faaliyetler ile okulların fiziki durumları ve hazırlıkları hakkında bilgi alan Özefsun, yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.
Öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirileceğini ifade eden Özefsun, sorunsuz bir eğitim yılı temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel