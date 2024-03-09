Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde yeni atanan din görevlilerine sarık ve cübbe giyme töreni yapıldı

Güncelleme:

Kırklareli'ne yeni atanan din görevlilerine sarık ve cübbe giyme töreni düzenlendi. İl Müftüsü Yusuf Eviş, atanan görevlilere başarılar diledi. Törenin ardından 14 imam ve 2 müezzine cübbe ve sarıkları teslim edildi.

Kırklareli'ne yeni atanan din görevlilerine sarık ve cübbe giyme töreni yapıldı.

Sungurbey Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen tören, Lüleburgaz Gündoğu Camisi müezzini Hamza Er'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, konuşmasında, Diyanet Akademi Başkanlığına bağlı ihtisas merkezlerinden ilk mezun olarak kente atanan imam ve müezzinlere görevinde başarılar diledi.

Yeni atanan din görevlilerinin din hizmetlerini en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını ifade eden Eviş, "Ayrıca yeni atanan personelimiz Akademi Başkanlığının ilk mezunu olarak beklentilerimizin üst seviyede olduğu kişilerdir. Bunun bilincinde olarak beklentileri fazlasıyla karşılayacakları hususunda da şüphem yoktur." diye konuştu.

Daha sonra okunan duaların ardından 14 imam ve 2 müezzine cübbe ve sarıkları teslim edildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Atatürk Mahallesi ile Kapaklı köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Atatürk Mahallesi'nde 09.00-13.30, Kapaklı köyünde ise 10.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

Yangına müdahale eğitimi

Babaeski'de ortaokul öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi.

Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere yangın türleri, yangın söndürme yöntemlerini anlattı.

Daha sonra okul bahçesinde yakılan ateşin, yangın söndürme tüpüyle söndürülmesi eğitimi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Balıkesir Gömeç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Gömeç adayı Abdurrahim Yıldırım kimdir? DEM Parti Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Edremit adayı Harika Şişmanlar kimdir? DEM Parti Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Burhaniye adayı Asuman Bal kimdir? DEM Parti Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Ayvalık adayı Seçkin Süslü kimdir? DEM Parti Aydın Sultanhisar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Sultanhisar adayı Hüsnü Taş kimdir? DEM Parti Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Nazilli adayı Besriye Tekgür kimdir? DEM Parti Aydın Kuşadası Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Kuşadası adayı Sabahattin Bor kimdir? DEM Parti Aydın Germencik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Germencik adayı Güven Çelik kimdir? DEM Parti Aydın Efeler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Efeler adayı Öznur Kızılay kimdir? DEM Parti Aydın Didim Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Didim adayı Nizamettin Özden kimdir? DEM Parti Antalya Serik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Serik adayı Tayfun Yüksel kimdir? DEM Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Muratpaşa adayı Erhan Aktı kimdir? DEM Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kumluca adayı Haydar Çelik kimdir? DEM Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Korkuteli adayı Remzi Yıldız kimdir? DEM Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Konyaaltı adayı Alaettin Güven kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title