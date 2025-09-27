Haberler

Kırklareli'nde Yem Satışı Yapan Bayilere Denetim

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli'ndeki yem satış bayilerini denetleyerek, depolama ve satış alanlarını kontrol etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, denetimlerin devam ettiğini açıkladı.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, yem satış bayilerini denetledi.

Ekipler, işletmelerin depolama ve satış alanlarını kontrol etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, denetimlerin her alanda devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
