Kırklareli'nde Yem Satışı Yapan Bayilere Denetim

Kırklareli'nde yem satışı yapan bayilere yönelik denetim yapıldı.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, yem satış bayilerini denetledi.

Ekipler, işletmelerin depolama ve satış alanlarını kontrol etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, denetimlerin her alanda devam ettiğini belirtti.