Kırklareli'nde Yayla, Bolluk ve Hasat Şenlikleri Coşkuyla Başladı

16. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kortej yürüyüşüyle başladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ile vatandaşlardan oluşan kortej, Şevket Dingiloğlu Parkı'ndan Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanına yürüdü.

Kortejde akrobasi gösteri ekipleri de yer aldı.

Vali Turan, yaptığı konuşmada Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nin hayırlı olmasını diledi.

Kırklareli'nin tarım şehri olduğunu ifade eden Turan, kentin bereketli topraklarında yetişen ürünlerin de birbirinden lezzetli olduğunu belirtti.

Sarıçam da ilk kez bağ bozumu şenliğine katıldığını ve çok beğendiğini ifade ederek keyif aldığını kaydetti.

Geleneksel olan tüm değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Sarıçam, "Üzüm bizim, ayçiçeği bizim, hardaliye de bizim, pekmez de bizim, büyüklere saygı da bizim geleneğimiz." dedi.

Belediye Başkanı Bulut da şenliğin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Sonbaharın hasatta ürünlerin elde edildiği bir dönem olduğunu ifade eden Bulut, "Bu şenlik sadece bir eğlence değil, yerli üretimimizin, emeğimizin ve kültürümüzün de bir bayramıdır. 3 gün sürecek bu şenliğimizde halk oyunlarından sanat atölyelerine, ritim grubu gösterilerinden sergilere, tadımlardan dinletilere, konserlerden yemek ve çocuk atölyelerine kadar dopdolu bir program sizleri bekliyor. Bugün burada bir kez daha görüyorum ki, Kırklareli'nin bolluğu, bereketi ve coşkusu daimdir." diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Ertaş ise Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri ile kentin geleneğine sahip çıkıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından taliga (at arabası) üzerindeki kazana doldurulan üzümler ezilerek şıra yapıldı.

Şenlikler, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.