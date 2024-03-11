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Kırklareli'nde Yasak Yerlere Asılan Propaganda Malzemeleri Toplatıldı

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Kırklareli İlçe Seçim Kurulu, yasak olan alanlara asılan siyasi partilere ait afiş, poster ve bayrakların kaldırılmasına karar verdi. Reklam malzemeleri parti görevlilerince toplandı.

Kırklareli'nde, seçim kapsamında yasak olan alanlara propaganda amaçlı asılan poster ve bayraklar toplatıldı.

Kırklareli İlçe Seçim Kuruluna bazı siyasi partilerce, il merkezinde yasak olan yerlere tanıtım ve reklam içerikli malzemelerin asıldığı itirazında bulunuldu.

İtiraz üzerine memur ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan İlçe Seçim Kurulu, hakim Özlem Orhan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, sabit ilan yeri kapsamında olmayan yasak yerlere asılmış tüm siyasi partilere ait afiş, poster ve bayrakların kaldırılmasına kararı verildi.

Karar gereği söz konusu reklam malzemeleri parti görevlilerince toplandı. Yüksek yerlere asılı propaganda malzemeleri ise itfaiye aracı yardımı ile toplanarak parti görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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