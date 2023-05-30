Kırklareli'nde Yasak Olan Baraj Gölüne Ağ Serildi
Güncel Haberler
Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağ ele geçirildi, ağa takılan balıklar suya bırakıldı.
Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağ ele geçirildi, ağa takılan balıklar suya bırakıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayalıköy Barajı ile Babaeski ilçesindeki göletlerde denetim yapıldığını söyledi.
Kayalıköy Barajı'nda mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan, suya bırakılmış misina ağın ele geçirildiğini belirten Aksoy, ağa takılı bulunan balıkların suya bırakıldığını kaydetti.
Aksoy, denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel