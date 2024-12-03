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Kırklareli'nde Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 73 Kişi Yakalandı

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Kırklareli'nde yapılan düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda 73 yabancı uyruklu yakalandı. Yakalanan göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 73 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma, çalışmalarında 73 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca olaylarda kullanılan 4 araca da el konuldu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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