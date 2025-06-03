Kırklareli'nde Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 146 Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri, düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor. 23-29 Mayıs tarihleri arasında 146 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 146 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 23-29 Mayıs tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 146 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaylarda kullanılan 7 araca da el konuldu.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel