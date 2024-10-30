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Kırklareli'nde Yasa Dışı Göçle Mücadele: 358 Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Yasa Dışı Göçle Mücadele: 358 Göçmen Yakalandı
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Kırklareli'nde jandarma, iki haftalık süre içinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 358 yabancı uyruklu göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 358 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-23 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma, çalışmalarında 358 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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