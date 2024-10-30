Kırklareli'nde Yasa Dışı Göçle Mücadele: 358 Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma, iki haftalık süre içinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 358 yabancı uyruklu göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 358 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-23 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma, çalışmalarında 358 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.