Kırklareli'nde yaralı tavşan tedavi altına alındı

Kırklareli'nde avcılar tarafından bulunan yaralı tavşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince tedavi altına alındı.

Demircihalil köyü yakınların iki avcı yol kenarında tavşanın yaralı olduğu fark etti.

Yaralı tavşan avcılar tarafından bölgeden alınıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine getirildi.

Tavşan ekipler tarafından tedavi altına alındı.