Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetimlerinde 10 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca bir kişi hırsızlık suçundan aranırken ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Kırklareli'nde yapılan motosiklet denetiminde 10 motosiklet trafikten men edildi

Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan motosiklet denetiminde 10 motosiklet trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet denetimi yapıldı. İlçenin 10 farklı bölgesinde yapılan denetimlerde 140 motosiklet denetlendi.

Denetimlerde 81 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 10 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimlerde 1 kişinin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilirken hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ