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Kırklareli'nde Yangınlarla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında yapılan toplantıda, olası yangınlara karşı alınan tedbirler ve yangınlara hızlı müdahale konuları ele alındı. Vali Ekici, vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, kasten yangın çıkaranlara ağır cezalar verileceğini belirtti.

Kırklareli'nde Yangınlarla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda olası yangınlara karşı alınan tedbirler ile yangınlara etkin, verimli ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi konuları görüşüldü.

Yangınlara karşı tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ifade eden Ekici, son dönemde özellikle anız yangınlarının arttığını söyledi.

Yangınların birçoğunun insan faktörlerinden kaynaklandığını belirten Ekici, kasten yangın çıkaranlara da en ağır cezaların verilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Ekici, yangınlarla mücadele eden ekiplere de teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Kırklareli Çevre Güvenlik Politika Güncel Haberler

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