Kırklareli'nde Yangında 80 Dönüm Buğday Ekili Alan Zarar Gördü
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Kırklareli'ne bağlı Erikler köyünde çıkan yangında, yaklaşık 80 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye, AFAD ve orman işletme ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü. Yangında, tarlada bulunan arı kovanları ile yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Kırklareli'nde çıkan yangında yaklaşık 80 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.
Erikler köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında tarlada bulunan arı kovanları ile yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.