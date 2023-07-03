Üye Girişi
Haberler
Kırklareli'nde Yangında 80 Dönüm Buğday Ekili Alan Zarar Gördü

Kırklareli'nde Yangında 80 Dönüm Buğday Ekili Alan Zarar Gördü

Güncel Haberler

Kırklareli'ne bağlı Erikler köyünde çıkan yangında, yaklaşık 80 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye, AFAD ve orman işletme ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü. Yangında, tarlada bulunan arı kovanları ile yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kırklareli'nde çıkan yangında yaklaşık 80 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Erikler köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında tarlada bulunan arı kovanları ile yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title