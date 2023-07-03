Kırklareli'nde Yangında 80 Dönüm Buğday Ekili Alan Zarar Gördü

Kırklareli'ne bağlı Erikler köyünde çıkan yangında, yaklaşık 80 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye, AFAD ve orman işletme ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü. Yangında, tarlada bulunan arı kovanları ile yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.