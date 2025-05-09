Kırklareli'nde Yangın Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde "Binaların Yangından Korunması" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ardından Turan, ilgili kurum müdürlerinden kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangın konusunun ciddiye alınarak tedbirlerin en üst düzeyde tutulması gerektiğini ifade eden Turan, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.