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Kırklareli'nde Yangın Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde Yangın Güvenliği Toplantısı Yapıldı
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Kırklareli'nde vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen yangın güvenliği toplantısında, mülki idare amirleri ve kurum müdürleri, yangınlara karşı alınacak tedbirler üzerinde durdu.

Kırklareli'nde Yangın Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, mülki idare amirleri ile kurum müdürlerinden çalışmaları hakkında brifing aldı.

Yangınlara karşı tedbirlerin en üst düzeyde olması gerektiğini ifade eden Turan, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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