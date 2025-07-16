Kırklareli'nde Yangın: 50 Dekar Alan Zarar Gördü

Kırklareli'nde Yangın: 50 Dekar Alan Zarar Gördü
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle anıza sıçrayarak 50 dekar alanı tahrip etti. İtfaiye ve köylülerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangında 50 dekar alan zarar gördü.

Ayvalı köyü yakınlarında yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede anızlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylüler de su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında, yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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