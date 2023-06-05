Kırklareli'nde Yağmur ve Şükür Duası Düzenlendi

Karahıdır Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen programda Kırklareli Valisi Birol Ekici, kurum müdürleri ve vatandaşlar yağmur ve şükür duası etti. Vali Ekici, suyun daha bilinçli kullanılması gerektiğini ifade ederek çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Programın ardından Vali Ekici, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ilaç firmasını ziyaret etti ve işçilerle sohbet etti.