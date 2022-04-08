Kırklareli'nde yabancı uyruklu öğrenciler iftarda buluştu

KIRKLARELİ (AA) - İl Göç İdaresi Müdürlüğünce, Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için iftar programı düzenlendi.

İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, bir restoranda düzenlenen programda, dünyanın birçok ülkesinden eğitimleri için Türkiye'ye gelen öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerin ramazan ayını tebrik eden Temelci, yabancı öğrencilerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Temelci, üniversitedeki yabancı öğrencilerin yeni dostluklar, arkadaşlıklar kurduğuna işaret ederek, ramazan ayındaki manevi havanın öğrenciler arasında da yaşatılmasını amaçladıklarını kaydetti.

İftarın ardından Temelci öğrencilerle sohbet ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.