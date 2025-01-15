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Kırklareli'nde Yaban Hayvanları için Yemleme Faaliyeti

Kırklareli'nde Yaban Hayvanları için Yemleme Faaliyeti
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Kırklareli'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 10 balya saman, 250 kilogram buğday ve 100 kilogram sucuğu doğaya bıraktı.

Kırklareli'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde 4 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ekipler, Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı bölgelerde yemleme faaliyetinde bulundu.

Karlı yolları aşıp ormanlık alana ulaşan ekipler, 10 balya saman, 250 kilogram buğday ile 100 kilogram sucuğu doğaya bıraktı.

Ekipler, Dereköy'e yakın bölgede araçlarının önüne çıkan atı ise bir süre samanla besledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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