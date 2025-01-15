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Kırklareli'nde Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından, yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanları için yemleme çalışmalarına başladı.

Kırklareli'nde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde etkili olan kar yağışının adından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bununla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri kış şartları ile mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler yüksek kesimlerde yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara gitti. Dereköy köyü Dolap Dere mevkiinde hayvan yemleri bırakıldı.

Bölgelerde ekipler yaban hayatı için yemleme çalışmalarının sürdürüleceği bildirdi.

Kırklareli'nde Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Güncel
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