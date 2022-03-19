Kırklareli'nde yaban hayvanları için doğaya 7,6 ton yem bırakıldı - Haberler

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Kırklareli'nde yaban hayvanları için doğaya 7,6 ton yem bırakıldı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde yaban hayvanları için doğaya 7,6 ton yem bırakıldı

Kırklareli'nde yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya 7,6 ton yem bırakıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya 7,6 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına ot, saman, yonca, mısır, karma ve besi yemi konulduğu belirtildi.

Doğaya 7,6 ton yem bırakıldığı aktarılan açıklamada, yaban hayvanlarına her koşulda destek olunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, yaban hayatının sürdürülebilirliği için besleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Güncel, Haberler

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