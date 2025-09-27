Kırklareli'nde Waldorf Çamlığında Yangın Çıktı
Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı yolundaki Waldorf Çamlığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Kırklareli'nde Waldorf Çamlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dereköy Sınır Kapısı yolunda bulunan Waldorf Çamlığında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel