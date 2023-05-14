Kırklareli'nde vücudunda kırık bulunan kişi oyunu sedyede kullandı

Kırklareli'nde, kalça kırığı olan hasta oyunu kullanacağı sandığa sedyeyle götürüldü.

Kırklareli'nde, kalça kırığı olan hasta oyunu kullanacağı sandığa sedyeyle götürüldü.

Bademlik Mahallesi'ndeki evinde kalça kırığı nedeniyle bir süredir yatağa bağımlı yaşayan ve evde sağlık hizmeti alan 62 yaşındaki Yaşar Yürük ekiplerce evinden alındı.

Ambulansla oy kullanacağı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesine götürülen Yürük, sağlık personeli tarafından sandığının bulunduğu kata sedyeyle çıkarıldı.

Oyunu kullanan Yürük, ambulansla evine bırakıldı.

Yürük, vatandaşlık hakkını yerine getirmesine imkan sağlayan görevlilere teşekkür etti.

Oy kullandığı için mutlu olduğunu dile getiren Yürük, tüm vatandaşların sandığa gitmelerini istedi.