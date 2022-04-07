Kırklareli'nde vatandaşlar kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi - Haberler

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Kırklareli'nde vatandaşlar kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde vatandaşlar kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi

Kırklareli'nde Kanser Savaş Derneğince 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla kurulan stantta vatandaşlar hastalığa karşı bilgilendirildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Kanser Savaş Derneğince 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla kurulan stantta vatandaşlar hastalığa karşı bilgilendirildi.

İstasyon Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlara kanser hastalığında erken teşhisin önemi hakkında bilgi verildi.

Vatandaşlara broşür ve maske dağıtılan programda bando ekibi de mini konser verdi.

Kanser Savaş Derneği Lilifer Uçak, yaptığı konuşmada, kanser hastalığının erken teşhis ile önlenebileceğini söyledi.

Tüm vatandaşların belirli aralıkta kanser taramalarını yaptırmaları gerektiğini ifade eden Uçak, 75 yaş altı 4 kişiden birine kanser teşhisi konulduğunu kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Kanser, Nisan, Savaş, Güncel, Haberler

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