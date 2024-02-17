Kırklareli'nde Vatandaşlar Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirildi
Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla vatandaşlar iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi. Ekipler, dolandırıcılık yöntemlerini anlatan broşürler dağıttı ve şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi gerektiğini tavsiye etti.
Kırklareli'nde vatandaşlar iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve ilçelerde çalışma başlattı.
Vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda bilgilendiren ekipler, broşür dağıttı, telefon ve internet aracılığıyla kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini anlattı.
Kendilerini telefonda polis, savcı, hakim, vali gibi tanıtarak para isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildiren ekipler, şüpheli her durumun 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi tavsiyesinde bulundu.