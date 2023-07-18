Kırklareli'nde uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi

Kırklareli'nde yapılan denetimlerde uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden biri hırsızlık suçundan aranırken diğeri uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunuyor. Ayrıca çalıntı bir motosiklet de ele geçirildi.

Kırklareli'nde denetimlerde uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı noktalarda asayiş denetiminde bulundu.

Denetimlerde B.K'nın üzerinde yapılan aramada, 3,72 gram esrar, şüpheli A.L'nin üzerinde pompalı tüfek, şüpheli S.D'nin üzerinde ise 1,32 gram metamfetamin ile 2,56 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden B.K. ve S.D'nin hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu, şüpheli S.D'nin ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürüldü.

Çalıntı motosiklet ele geçirildi

Kırklareli'nde motosiklet çaldığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda şüpheli araçlara yönelik denetimde bulundu.

Denetimde, motosikleti durduran ekipler kontrolde motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Şüpheli G.A. ve S.S. gözaltına alındı.