Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üst aramalarında 12 gram metamfetamin, 553 kök haşhaş, 200 gram bonzai, 20 kök Hint keneviri, 10 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 32 litre kaçak içki ele geçirildi.