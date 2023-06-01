Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üst aramalarında 12 gram metamfetamin, 553 kök haşhaş, 200 gram bonzai, 20 kök Hint keneviri, 10 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 32 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 23-29 Mayıs tarihlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üst aramalarında 12 gram metamfetamin, 553 kök haşhaş, 200 gram bonzai, 20 kök Hint keneviri, 10 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 32 litre kaçak içki ele geçirildi.

Yakalanan 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title