Kırklareli'nde Uyuşturucu ve Kaçak İçki Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi, Vize, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu ve kaçak içki ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.