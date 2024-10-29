Kırklareli'nde Uyuşturucu ve Kaçak İçki Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ve kaçak içki ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yasadışı ürünler ele geçirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi, Vize, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu ve kaçak içki ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.