Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Uyuşturucu ve Kaçak İçki Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ve kaçak içki ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yasadışı ürünler ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi, Vize, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu ve kaçak içki ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Uyuşturucu Operasyon Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor

Atamızın "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında

 Uyanık esnaf 7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart kullanım mecburiyetini fırsata çevirdi

Uyanık esnafın komisyon oyunu! 7 bin TL mecburiyetini fırsata çevirdiler

 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, ağzındaki baklayı çıkardı
CHP'li başkan adayı gübre çukuruna düşen işçisini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

CHP'li başkan adayı çobanı kurtarmak isterken feci şekilde can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV CANLI İZLE 29 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? 29 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 29 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSER VE ETKİNLİKLER! 29 Ekim 2024 hangi sanatçı nerede konser verecek? 29 EKİM ŞİİRLERİ | Cumhuriyet Bayramı 2-3-4 kıtalık şiirler ve sözler! 29 Ekim kargolar açık mı, çalışıyor mu? PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, Trendyol Express firmaları çalışacak mı? Galatasaray Totenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? Manisa elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Akhisar, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 29-30 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Karabağlar, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.