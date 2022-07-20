Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir adrese yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda şüpheli A.Ç'nin evinde yapılan aramada, 1 kilo 705 gram esrar, 2,73 gram toz esrar, 818 gram kurutulmuş Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesine sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklandı. AA / Ufuk Ertop - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.