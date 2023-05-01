Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelinin evine düzenlediği operasyonda 182 uyuşturucu hap ile 6 gram esrar ele geçirdi.
G.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel