Kırklareli'nde Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.O.A, adliye tarafından tutuklandı. Yapılan operasyonda otomobilinde 1 kilogram 170 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler şüpheli B.O.A'nın kullandığı otomobili ilçe girişince durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 1 kilogram 170 gram skunk ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel