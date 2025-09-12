Kırklareli'nde Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 46 sentetik ecza hap, 18 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 540 lira ele geçirilerek tutuklanma süreci başlatıldı.
Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda şüpheli Ö.K'nın evinde arama yapıldı.
Aramada, 46 sentetik ecza hap, 18 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 540 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel