Kırklareli'nde Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde Z.S'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evine operasyonda, arama yapıldı.

Aramada, 61 gram metamfetamin, 52 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 8 gram skunk, uyuşturucu madde paketleme ve satışında kullanılan çok sayıda materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 200 lira elle geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Z.S, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.