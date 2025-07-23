Kırklareli'nde Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde ağılda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda N.Ç'yi gözaltına aldı. Şüpheliye ait ağılda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, tüfek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 815 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.