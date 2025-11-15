Kırklareli'nde Uyuşturucu Ticareti Soruşturmasında İki Zanlı Tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Zanlıların üstlerinde uyuşturucu madde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz ilçesinde iki şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler şüpheli O.A. ve O.Ç'yi yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel