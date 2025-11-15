Haberler

Kırklareli'nde Uyuşturucu Ticareti Soruşturmasında İki Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Zanlıların üstlerinde uyuşturucu madde bulundu.

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz ilçesinde iki şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler şüpheli O.A. ve O.Ç'yi yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

