Haberler

Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan S.A, evinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, bir soruşturma kapsamında şüpheli S.A'nın Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli S.A'nın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelinin evindeki aramada peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 270 gram kannabinoid, 115 gram metamfetamin, 23 gram kokain, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 455 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A, işlemleri için Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Daha sonra Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu

Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu
Bursa'da inşaat alanında beton dökümü sırasında göçük: 1 ölü

Tonlarca betonun altında kaldılar: 1 işçi öldü, 2'si sağ kurtarıldı
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Piyasa alev aldı, dev bankalar hesapları sil baştan değiştirdi
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok

Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok