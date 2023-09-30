Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 109 kilogram esrar, 30 gram metamfetamin, 16,23 gram sentetik uyuşturucu, 12 kök Hint keneviri, 7 tabanca, 2 tüfek, hassas terazi ve 3 bin 30 lira ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 15-29 Eylül tarihlerinde düzenledikleri operasyonlarda 54 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 109 kilogram esrar, 30 gram metamfetamin, 16,23 gram sentetik uyuşturucu, 12 kök Hint keneviri, 7 tabanca, 2 tüfek, hassas terazi ve 3 bin 30 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.