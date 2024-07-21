Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'dan getirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kırklareli'ne uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, H.K. yönetimindeki hafif ticari aracı kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Rex"in de yardımı ile yapılan aramada, paspas altında oluşturulan özel bölmede ve torpido arkasında 2 tabanca, 2.54 gram metamfetamin, hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Sürücü H.K. ile araçtaki E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title