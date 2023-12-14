Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonunda 14 Tutuklama

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 ayda gözaltına alınan 132 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve silahlarla birlikte suçtan elde edilen para miktarı da belirlendi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 ayda gözaltına alınan 132 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik 9 Ekim-11 Aralık tarihlerinde 89 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 132 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3,84 gram skunk, 639,47 gram metamfetamin, 295 sentetik hap, 153,48 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 1 kilo 34 gram sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, 6 tabanca, tüfek ve 117 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 68 bin 10 lira ele geçirildi.