Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Kırklareli'nde bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ile mücadeleyi sürdürüyor.

Ekipler 1-8 Ekim de düzenledikleri operasyonlarda 13 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 gram bonzai, 9,83 gram kubar, 154 gram metamfetamin, tabanca, 2 tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 150 lira ele geçirildi.