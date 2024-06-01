Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 6 adrese operasyon düzenledi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 8 litre kaçak içki, 1780 sahte avro, sahte pasaport, sahte ehliyet ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 6 adrese operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 8 litre kaçak içki, 1780 sahte avro, sahte pasaport, sahte ehliyet ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.