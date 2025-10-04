Haberler

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: Hint Keneviri Yetiştiren Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde Hint keneviri yetiştiren H.D. tutuklandı. Ekipler, iki şüpheliye ait evlerde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ve 26 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Vize ilçesinde H.D ve F.D'nin Hint keneviri yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda H.D'nin evinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
