Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
Kırklareli'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi doğrultusunda harekete geçti. Evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, silah, muşta ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel