Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Evlerde yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 512 gram metamfetamin, 130 gram kannabinoid, 93 gram skunk, 11 gram esrar, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 675 lira ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

