Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 512 gram metamfetamin, 130 gram kannabinoid, 93 gram skunk, 11 gram esrar, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 675 lira ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.