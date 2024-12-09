Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı, uyuşturucu madde satmak suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kırklareli Adliyesine götürülen 28 şüpheliden 6'sı savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde satmak" suçundan tutuklandı.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.