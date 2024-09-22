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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.K, Y.E.D, N.B, A.E. ile G.D. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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