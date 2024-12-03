Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Kırklareli'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 kilogram kokain ve çeşitli yasaklı maddeler ele geçirildi.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Vize, Babaeski, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 kilogram kokain, av tüfeği, 2 kılıç, sinyal kesici, 8 cep telefonu ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.