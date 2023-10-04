Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, esrar ve silahlar ele geçirildi.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticari yapıldığı bilgisine ulaştı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda E.T, B.Ç, L.Ç. ve C.Ş'nin evlerinde arama yapıldı.
150.46 gram metamfetamin, 4,36 gram esrar, tüfek, tabanca ve suçtan elde edildiği sanılan 5 bin 150 lira ele geçirildi.
Operasyonda uyuşturucu maddelerin elektronik sigaraların içerisine saklandığı da belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel