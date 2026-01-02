Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin evlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, şüphelilerin evlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel