Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin evlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerin evlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi

Hepsi yakalandı! 9 ülkeden 40 firari Türkiye'de
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler

Ülkeyi sarsan bardaki faciadan kan donduran görüntüler
İran'da protestolar iyice kontrolden çıktı! Can kayıpları artıyor

Komşuda protestolar iyice kontrolden çıktı! Can kayıpları artıyor
Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Türkiye'nin en büyük illerinden birinde çekilen görüntüye bakın
Teve 2 yeni yıla, yeni isimle girdi

Yeni yıla, yeni isimle girdi
İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler

Ülkeyi sarsan bardaki faciadan kan donduran görüntüler
2 aylık bebeğin ölümü: Anne, baba, anneanne ve dede tutuklandı

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette, mahkeme aileye acımadı
Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu

Soğuğu en iyi anlatan kare! Simge yapı buz tuttu